Кремль: Киев не может выдвигать условия без обсуждения с ДНР и ЛНР

В Кремле прокомментировали позицию Киева по отношению к Донбассу, в частности, вопрос вывода политического руководства ДНР и ЛНР за территорию востока Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, невозможно выдвигать какие-либо условия без учета мнения властей республик.

«Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом. Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой. Но, не обсуждая это с представителями республик, очень трудно двигаться куда-то дальше», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что найти общий знаменатель можно лишь в результате многочасовых переговоров, по итогам которых принимаются те или иные документы. Секретарь с сожалением отметил, что на данный момент большого продвижения в деле урегулирования ситуации не наблюдается.