Правительство выделило 30 миллиардов рублей для решения проблем дольщиков
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
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Кабинет министров России направит 30 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Это было заявлено во время заседания правительства председателем кабмина РФ Михаилом Мишустиным.
«С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан», - объявил премьер-министр во время заседания.
Обеспечить докапитализацию Фонда защиты дольщиков для восстановления прав граждан - участников долевого строительства - поручил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин.
Соответствующие поручения глава государства дал по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, которое проходило 16 апреля.