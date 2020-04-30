В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность прямой материальной помощи.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что главное сейчас - это дать возможность экономической жизни продолжаться.

«Сейчас все меры поддержки направлены именно на это», - уточнил Песков в интервью RTVI.

Некоторые категории граждан уже получили выплаты из-за ситуации с коронавирусом. Москвичам, старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания выплатят материальную помощь в размере четырех тысяч рублей - половину суммы сначала, половину - после окончания режима самоизоляции, при условии его соблюдения.

Также материальная помощь выделялась россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов. Большинство из них находятся в Москве.