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Существование хищных плавающих динозавров подтвердила неожиданная находка

Александра Звягина
12:29 30.04.2020
Чтобы подтвердить свои догадки, палеонтологам пришлось делать макет хвоста спинозавтра и испытывать его в воде.
Существование хищных плавающих динозавров подтвердила неожиданная находка
© Фото: Bao Dandan, Xinhua, Globallookpress

Существование  плавающих хищных динозавров – так называемых спинозавров долго не могли подтвердить. Находили только фрагменты скелетов, которые предположительно принадлежали этому виду, однако это не позволяло однозначно установить, что спинозавтры охотились и жили именно в воде.

Но палеонтолог из Университета Детройта Мерси Низар Ибрагим (Nazir Ibrahim) и его коллеги обнаружили уникальные окаменелости, которые наконец позволили точно определить среду обитания загадочного динозавра. Об этом сообщило издание National Geographic.

Раскопки проходили на границе Алжира и Марокко, в формации Кем-Кем. Около 100 миллионов лет назад здесь было мелководье. И ученым повезло – им удалось обнаружить на 80% сохранившийся хвост спинозавтра. Это первая в своем роде находка. Эксперты сразу обратили внимание на то, что хвост у этого типа динозавров очень подвижный. И если у его сухопутных сородичей эта часть тела использовалась только для поддержания равновесия, то этот хвост куда больше был похож на плавник.

Для того, чтобы доказать, что он  нужен был именно для охоты в воде, ученые сделали его макет и сравнили его с хвостами крокодилов и тритонов. Макеты поместили в аквариум, прикрепили к специальному приводу и измерили тягу, которую каждый из хвостов создает. И оказалось, что «плавник» спинозавтра ничем не уступает хвостам крокодила и тритона.

По мнению ученых, теперь точка в обсуждении образа жизни спинозавра наконец поставлена. Конечно, в основном динозавры обитали на суше, но известны исключения – отдельные виды, которые освоили плавание и полет.

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