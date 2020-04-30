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Мишустин объявил о выделении допсредств россиянам, которые не могут покинуть зарубеж

Егор Левин
11:55 30.04.2020
Средства будут выделяться на оплату временного проживания и покупку продуктов, а также на продление виз.
Мишустин объявил о выделении допсредств россиянам, которые не могут покинуть зарубеж
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждане РФ, которые по объективным причинам не могут покинуть зарубежные страны, чтобы вернуться домой на период пандемии, получат дополнительные средства от правительства, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации.

В частности, средства будут выделяться на оплату жилья и питания, а также на продление визовых документов. 

«Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений», - заявил Мишустин на заседании правительства.

Ранее премьер поручил проработать план по восстановлению занятости россиян после коронавируса. Минэкономразвитию, Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты необходимо выполнить данное поручение до 25 мая.

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