Минобороны завершило строительство шести медцентров для борьбы с COVID-19

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентген-оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Готовность объекта в Смоленске проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее были сданы два из 16 возводимых медцентров.

29 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все 16 медицинских центров будут сданы в срок до 15 мая.