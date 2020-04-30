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Минобороны завершило строительство шести медцентров для борьбы с COVID-19

Александр Пешков
11:51 30.04.2020
Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.
Минобороны завершило строительство шести медцентров для борьбы с COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентген-оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Готовность объекта в Смоленске проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее были сданы два из 16 возводимых медцентров.
29 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все 16 медицинских центров будут сданы в срок до 15 мая.

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