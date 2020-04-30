Минобороны завершило строительство шести медцентров для борьбы с COVID-19
Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентген-оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.
Готовность объекта в Смоленске проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
Ранее были сданы два из 16 возводимых медцентров.
29 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все 16 медицинских центров будут сданы в срок до 15 мая.