В России за сутки выявили 7099 новых случаев коронавируса
Больше всего новых пациентов в Москве – 3093 человека.
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Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч. Об этом сообщают в оперативном штабе.
За прошедшие сутки от болезни выздоровело 1333 человека, скончался 101 человек.
Больше всего новых пациентов в Москве – 3093 человека.
Всего в мире количество новых случаев превысило три миллиона. Из которых 208 тысяч скончались. Среди стран по количеству заболевших на првом месте остаются США. Россия занимает восьмую строчку.