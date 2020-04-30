Трубоукладчик «Академик Черский» сменил курс на Калининград

Корабль «Академик Черский», находившийся в распоряжении «Газпрома» и рассматривавшийся для участия в окончании строительства «Северного потока-2», сменил пункт назначения.

Судно, ранее уже сворачивавшее с изначально объявленного курса, продолжит двигаться в сторону Балтийского моря, но уже не до Находки, а в Калининград. Прибытие в город должно состояться 1 июля.

По данным портала Marine Traffic, корабль, как и ранее, будет следовать через пролив Скагеррак, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток-2».

В конце 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказывал, что «Академик Черский» может быть задействован в завершающих строительных работах газопровода, но лишь пройдя необходимую для этого подготовку.

О намерениях помешать окончанию строительства «Северного потока - 2» накануне открыто заявили на Украине, отметив, что проект несет очевидно политических характер. Противостоят продолжению работ и в Польше, где недавно инициировали попытку ареста активы газопровода.