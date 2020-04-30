В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками тел

Четыре грузовика с телами обнаружила полиция Нью-Йорка возле похоронного бюро, расположенного в Бруклине. Всего в машинах хранилось 60 тел. Об этом сообщил телеканал CNN.

К сотрудникам правопорядка обратились местные жители. Осмотр машин показал, что у одной из них отсутствовала система охлаждения.

По словам властей, причина такого странного хранения тел - в похоронном бюро места. Поэтому в таких условиях тела ожидали кремации. Журналисты телеканала обратились в управление здравоохранения города, где им пояснили, что все без исключения похоронные бюро обязаны соблюдать санитарные нормы. Для хранения тел уже выделен грузовик с исправной системой охлаждения.

Нью-Йорк является одним из эпицентров распространения коронавируса. В городе зарегистрировано более 23 тысяч летальных случаев.