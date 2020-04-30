В Москве от коронавируса вылечились уже более пяти тысяч человек

За прошедшие сутки от инфекции коронавируса в столице выздоровели 525 пациентов в различных клиниках. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, это положительная динамика. Таким образом, число излечившихся от COVID-19 в Москве составляет уже более пяти тысяч человек.

«С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 135», - сообщила вице-мэр.

Для того чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания и установить, что он полностью здоров, по окончании лечения врачи проводят дополнительные исследования. После выписки некоторые пациенты должны оставаться под наблюдением, поэтому им дают соответствующие рекомендации.

По данным на 30 апреля в России число зараженных COVID-19 cоставляет 106 498 пациентов, из которых 7 099 выявили за последние сутки. 11 619 человек выздоровели, 1 073 умерли.