Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
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В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, 30 апреля 2020 года состоялось седьмое по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.
В сообщении отметили, что движение колонны с воздуха контролировалось БПЛА ВКС России.
Впервые российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб прошло 15 марта 2020 года.