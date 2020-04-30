Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, 30 апреля 2020 года состоялось седьмое по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

В сообщении отметили, что движение колонны с воздуха контролировалось БПЛА ВКС России.

Впервые российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб прошло 15 марта 2020 года.