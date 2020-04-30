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«Спасибо врачам!»: окна гостиницы «Космос» зажглись словами благодарности медикам

Валентина Пескова
10:29 30.04.2020
Руководство отеля включило свет в гостиничных номерах так, чтобы они сложились в два важных слова в поддержку врачам.
«Спасибо врачам!»: окна гостиницы «Космос» зажглись словами благодарности медикам
© Фото: lubomir_suslos, Instagram

В знаменитой гостинице «Космос», расположенной на проспекте Мира в Москве, решили поддержать труд медицинских работников, которые сегодня  находятся на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Руководство отеля и сотрудники выключили свет в многоэтажном здании таким образом, чтобы оставшиеся зажженные окна образовали слова благодарности медикам: «Спасибо врачам!»

«Ровно в 21.00 в гостиничных номерах мы включили свет так, чтобы появились два важных слова в поддержку врачам и всем тем, кто сейчас беспрерывно трудится в больницах», - цитируют пресс-релиз «Космоса» журналисты.

Как отметил президент управляющей отелем компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, данные слова благодарности - самое малое, что они могут сделать для медиков, зато эта фраза идет от души.

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