«Спасибо врачам!»: окна гостиницы «Космос» зажглись словами благодарности медикам

В знаменитой гостинице «Космос», расположенной на проспекте Мира в Москве, решили поддержать труд медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Руководство отеля и сотрудники выключили свет в многоэтажном здании таким образом, чтобы оставшиеся зажженные окна образовали слова благодарности медикам: «Спасибо врачам!»

«Ровно в 21.00 в гостиничных номерах мы включили свет так, чтобы появились два важных слова в поддержку врачам и всем тем, кто сейчас беспрерывно трудится в больницах», - цитируют пресс-релиз «Космоса» журналисты.

Как отметил президент управляющей отелем компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, данные слова благодарности - самое малое, что они могут сделать для медиков, зато эта фраза идет от души.