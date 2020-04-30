В Москве запустился проект Яндекса «Помощь рядом»

Яндекс запустил в Москве проект помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые выросла из-за пандемии коронавируса. На первом этапе компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник Москвы на вызовы к пациентам и домой с работы. Для перевозки врачей Яндекс вместе с таксопарками-партнерами сформировал отдельный парк из нескольких десятков автомобилей.

В проект «Помощь рядом» Яндекс вложил 250 миллионов рублей. Эти деньги были направлены на организацию логистики, переоборудование и дезинфекцию автомобилей, оплату труда водителей.

Для того чтобы проект развивался, любой человек или организация может перечислить средства на странице help.yandex.ru. Эти деньги пойдут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается.