Кабмин разрешил россиянам с иностранным паспортом покинуть страну
Въезд граждан других государств на территорию России пока останется недоступным.
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Кабинет министров РФ объявил о продлении запрета на въезд граждан других государств в страну по причине сложной эпидемиологической ситуации.
Российским же гражданам, у которых есть вид на жительство или за границей аналогичного действия документ, правительство предоставило возможность покинуть территорию страны.
Соответствующая информация представлена в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее передвижения с пересечением российской границы были временно ограничены в связи с распространением пандемии коронавируса. Закрыты были всевозможные транспортные пути, включая пешеходные и речные с исключением лишь для россиян и иностранцев, выезжающих или въезжающих в связи со смертью близкого родственника.