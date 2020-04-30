Кабмин разрешил россиянам с иностранным паспортом покинуть страну

Кабинет министров РФ объявил о продлении запрета на въезд граждан других государств в страну по причине сложной эпидемиологической ситуации.

Российским же гражданам, у которых есть вид на жительство или за границей аналогичного действия документ, правительство предоставило возможность покинуть территорию страны.

Соответствующая информация представлена в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее передвижения с пересечением российской границы были временно ограничены в связи с распространением пандемии коронавируса. Закрыты были всевозможные транспортные пути, включая пешеходные и речные с исключением лишь для россиян и иностранцев, выезжающих или въезжающих в связи со смертью близкого родственника.