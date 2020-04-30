Курс доллара снизился до 73 рублей

Российская национальная валюта продолжает укреплять позиции. После недавних изменений на финансовом рынке стоимость доллара составила 73 рубля, отыграв падение валюты США после объявления последних решений американской Федеральной резервной системы.

Согласно информации московской биржи курс доллара к 23.32 часам 29 апреля упал до 73,07 рубля. Курс евро также снизился, но не столь значительно, составив 79,44 рубля.

Незадолго до этого, в среду, доллар доходил до рекордно низких для второй половины текущего месяца значений - 72,99 рубля. На бирже Forex евро сейчас растет на 0,5% до 1,0875 доллара.

По последним итогам заседания ФРС Соединенных Штатов, проходившего 28-29 апреля, в стране была сохранена ключевая ставка процента на уровне 0-0,25% годовых. Такое решение было предсказано ранее большей частью аналитиков. В ФРС также указали, что в целях поддержания экономики система продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги.

Снижение базовой процентной ставки практически до нуля вступило силу в США с 16 марта.