В больнице Коммунарки лечатся от коронавируса более 550 пациентов

В больнице в поселке Коммунарка находятся на лечении 550 пациентов, зараженных COVID-19. Из этого количества 55 человек помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а еще 30 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщил главврач больницы Денис Проценко, который и сам недавно переболел коронавирусом, за последние сутки в больницу поступили 24 человека.

«Состоит на лечении 551. Из них: с диагнозом пневмония - 550/100%, COVID подтвержденных 372/68%. На кислороде вне ОРИТ - 158/29%. В ОРИТ - 55/10%, на ИВЛ - 30 (5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных ОРИТ)», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Главный врач сообщил, что среди больных в реанимации - два человека до 40 лет, в возрасте 41-60 лет - 20 человек, старше 61 года - 33 пациента.

Всего по данным оперативного штаба в России сейчас насчитывается 93558 пациентов, инфицированных COVID-19. 8456 человек уже выздоровели, 867 человек умерли.