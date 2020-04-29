СМИ: данные оформлявших кредит россиян выставили на продажу

Данные россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах, выставили на продажу. Об этом сообщает РБК.

По данным СМИ, база состоит из 12 миллионов записей, которые включают в себя паспортные данные, телефоны, а также электронные адреса и сведения об электронных кошельках. Пробная версия, которая является бесплатной, якобы содержит информацию о 1,8 тысячи человек.

При этом сообщается, что каждого заемщика в такой базе «сопровождает» реферальная ссылка на сайт, который «привел» пользователя. Не исключено, что просто произошла утечка в одной из микрофинансовых организаций, говорится в сообщении.