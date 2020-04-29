Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленинградской области
В настоящее время возгорание уже потушено, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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Пожар с многочисленными жертвами произошел в городе Выборг Ленинградской области. Загорелся частный дом по улице Малая Водяная.
Как сообщает региональное отделение МЧС РФ, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
«В результате происшествия погибли двое взрослых и шестеро детей. Семья была неблагополучной», - рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района РИА Новости.
К настоящему времени возгорание уже потушено. В ликвидации пожара участвовали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей Ленинградской области (12 человек и 3 единицы техники).