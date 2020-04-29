Минздрав назвал причины низкого уровня заболеваемости COVID-19 в РФ

В докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России названы причины низкого количества заболевших коронавирусом в России по сравнению с показателями в других странах.

Одной из причин называется низкая плотность населения нашей страны, более низкое число туристических поездок, которые совершают россияне за рубеж, а также высокий охват прививок БЦЖ (вакцина от туберкулеза). Данная прививка оценивается как фактор, повышающий иммунитет против коронавируса.

Авторы доклада не умаляют значения и мер, которые были своевременно приняты российскими властями по ограничению доступа коронавируса, называя их «достаточно эффективными».

По данным оперативного штаба в России сейчас насчитывается 93558 случаев заболевания COVID-19. 8456 человек выздоровели, 867 человек умерли.