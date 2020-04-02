В Москве скончались три пациента с коронавирусом

В Москве скончались три пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперштаба столицы.

Возраст пациентов - от 63 до 72 лет. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы. Все они имели сопутствующие заболевания, включая сердечно-сосудистые.

«Среди них – кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия», - говорится в сообщении.

В настоящее время в России подтверждено 2777 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки число инфицирования COVID-19 увеличилось на 440. Также известно о 190 выздорововеших пациентах. Двадцать четыре человека погибли в результате заболевания коронавирусом.