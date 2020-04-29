Картина объективная: соцопрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и мире, а 56% граждан РФ придерживаются мнения, что пандемия несет серьезную угрозу.

Как показал опрос исследовательского центра Romir, абсолютное большинство граждан (90% респондентов) предпринимают меры для профилактики заболевания: часто моют руки, не выходят из дома и носят маски и перчатки.

81% респондентов признал, что трудности в повседневной жизни из-за принятых ограничительных мер существуют, однако в условиях угрозы заражения COVID-19 действия властей абсолютно адекватны. 65% опрошенных поддерживают жесткий карантин, и только 37% считают ограничения и штрафы чрезмерными, пишут «Известия».

Большинство граждан РФ черпает информацию о коронавирусе из СМИ и ТВ, при этом 63% согласны, что представленные данные дают объективную картину происходящего.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин продлил действующий режим нерабочих дней до 11 мая.