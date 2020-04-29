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«Осторожный оптимизм»: политолог прокомментировал выступление Путина по коронавирусу

Вадим Синицын
07:02 29.04.2020
На данный момент ситуация развивается по плану, и страна вскоре сможет вернуться к обычной жизни, если достигнутый  успех удастся зафиксировать и развить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Меры по борьбе с пандемией коронавируса, которые были приняты на опережение, были приняты вовремя и точно. Такое мнение озвучил в беседе со «Звездой» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Промышленность удалось перестроить на выпуск средств защиты, здравоохранение развернуло дополнительные мощности. Все это вместе сгладило рост распространения этого опасного вируса, не позволило пойти по негативному сценарию, как в некоторых европейских странах и США. Самое главное, что удалось кратно сократить количество летальных случаев, исходя из самого тяжелого и мрачного прогноза. Это наша общая заслуга, всех граждан нашей страны, которые вместе этого достигли – кто на рабочем месте, кто в самоизоляции», - отметил эксперт.

Решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая необходимо, чтобы закрепить достигнутый результат, уверен политолог. На данный момент ситуация развивается по плану, и страна вскоре сможет вернуться к обычной жизни, если достигнутый  успех удастся зафиксировать и развить.

«Начиная с 11 мая страна начнет поэтапно выходить из режима повышенной готовности. Осторожный оптимизм – я бы так охарактеризовал выступление президента. В целом, все идет по плану. А когда выйдем из этой кризисной ситуации, будем подводить итоги, кто как справился», - резюмировал Мартынов.

О решении продлить меры по самоизоляции до окончания майских праздников Владимир Путин объявил в ходе выступления, посвященного борьбе с пандемией в России. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, остаются в силе, однако пройдут после того, как эпидемиологическая обстановка станет безопасной. Тем не менее, девятого мая россияне смогут увидеть авиапарад в небе над Москвой и другими городами страны.

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