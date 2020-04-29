«Это гуманистическая логика»: эксперт объяснил решение Путина о продлении режима самоизоляции

Решение о продлении мер самоизоляции, которое принял президент России Владимир Путин, стало объективным продолжением принятых ранее мер. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил директор Международного центра политической экспертизы Евгений Минченко.

«Я думаю, что этот кризис Россия – по крайней мере, пока – проходит достаточно успешно. Тем не менее, плато еще не пройдено, пик заболеваемости не пройдет. Так что, естественно, было принято решение продлить режим самоизоляции на несколько дней. А дальше решения будут приниматься в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе. В целом я считаю, что это гуманистическая логика – для того, чтобы спасти безвинных людей в группе риска, пошли на серьезные потери для экономики», - отметил эксперт.

Тем не менее, на данный момент сложно строить прогнозы относительно восстановления России после упомянутых экономических потерь, подчеркнул Минченко. По мнению эксперта, страна имеет возможность выйти на докризисный уровень за один или два года.

«По логике, в течение года или двух Россия имеет возможность выйти на докризисный объем внутреннего валового продукта. Но тут очень много факторов. Цена на нефть – сегодня был дан прогноз, при котором среднегодовая цена составит около тридцати долларов за баррель. Это все-таки ниже сорока долларов за баррель – та цена, при которой сверстан бюджет», - сказал Минченко.

О решении продлить меры по самоизоляции до окончания майских праздников Владимир Путин объявил в ходе выступления, посвященного борьбе с пандемией в России. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, остаются в силе, однако пройдут после того, как эпидемиологическая обстановка станет безопасной. Тем не менее, девятого мая россияне смогут увидеть авиапарад в небе над Москвой и другими городами страны.