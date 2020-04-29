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В Приморье вводится обязательный масочный режим

Валентина Пескова
06:25 29.04.2020
Жители Приморского края будут носить медицинские маски с 30 апреля в обязательном порядке.
В Приморье вводится обязательный масочный режим
© Фото: Wu Huiwo XinHua Globallookpress

С 30 апреля в Приморском крае вводится обязательное правило, согласно которому жители региона будут обязаны надевать медицинские маски в общественных местах и транспорте. О соответствующем решении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты», - указано в сообщении на сайте правительства региона.

Как уточнила отдельно главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, надевать маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания жители региона обязаны «при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси».

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