В Приморье вводится обязательный масочный режим

С 30 апреля в Приморском крае вводится обязательное правило, согласно которому жители региона будут обязаны надевать медицинские маски в общественных местах и транспорте. О соответствующем решении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты», - указано в сообщении на сайте правительства региона.

Как уточнила отдельно главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, надевать маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания жители региона обязаны «при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси».