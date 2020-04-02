ВОЗ: эффективность имбиря в борьбе с COVID-19 преувеличена

Всемирная организация здравоохранения призвала всех не верить в слухи об эффективности имбиря при лечении коронавируса. При этом ВОЗ не предлагает отказываться от его употребления.

«Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние», - передает РИА Новости слова директора программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Он отметил, что при этом не стоит делать выводы об эффективности этого средства. На данный момент доказанного эффективного способа лечения COVID-19 нет.

Продавцы ранее стали завышать цены на имбирь на фоне возросшего на него спроса. Из-за ситуации с коронавирусом в Сети появлялась информация о том, что в профилактике заболевания помогают такие продукты как чеснок, лимон, имбирь, ананас, манго, апельсины и лук.