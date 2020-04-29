В Москву из Нью-Йорка вылетели более 250 россиян

Еще 257 граждан России вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке вывозным рейсом. В настоящий момент россияне направляются в Москву.

«Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой», - указано в Twitter российского диппредставительства в Соединенных штатах.

На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» находится около 70 пожилых людей и людей с нарушениями здоровья, а также 19 школьников.

Данные категории граждан особенно учитывались при формировании списков на вывоз с территории государства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Воздушное судно должно будет приземлиться в столичном аэропорту «Шереметьево» в 11:45 по московскому времени. Для прилетевших организуют специальные бесплатные трансферы, которые помогут гражданам оказаться в местах проживания.

Осуществляемый авиарейс является уже третьим в общем числе рейсов по отправке российских туристов из США на родину. Предыдущие два осуществлялись 7 и 14 апреля этого года.

Специальные рейсы по возвращению соотечественников из-за границы были возобновлены 6 апреля после временного закрытия в связи с ухудшением эпидемиологических условий.