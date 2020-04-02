Более 20 человек, вылечившихся от COVID-19, выписали из Коммунарки

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко представил новую информацию по пациентам больницы. Информацию он разместил на своей странице в Facebook.

Всего в Коммунарке лечат 325 человек. У 159 из них подтвержден коронавирус.

По словам Проценко, в реанимации находится 26 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семеро.

За сутки в медицинское учреждение поступило 52 новых пациента. Выписано 33 человека, причем 21 из них вылечился от коронавируса.

Больше всего заболевших в нашей стране находится именно в Москве. В России общее число заразившихся составляет 2777.