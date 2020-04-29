СМИ назвали страны, победившие пандемию COVID-19

После начала пандемии коронавирусной инфекции некоторым странам удалось достаточно быстро победить охватившее мир заболевание на своих территориях.

В число с успехом противостоявших эпидемиологической угрозе государств вошли Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Об этом сообщил вчера, 28 апреля, телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

В то время, когда в других странах еще ужесточают меры и поддерживают ограничения в связи с развитием динамики COVID-19, три лидера в коронавирусном противостоянии уже начинают возвращаться к нормальному течению жизни.

Открытие экономик в сегодняшних условиях сделало их магнитами для инвестиций и укрепило национальные валюты ввиду победы над США в скорости восстановления рынка.

Дополнительным фактором укрепления для Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи служит и медленное оживание соседа - Китая.

В настоящее время ситуация в данных государствах заметно отличается от положения вещей во многих других странах мира.