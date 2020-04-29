Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами

В конце прошлого месяца в России прошел всплеск лесных пожаров. Такую информацию предоставил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Согласно его сообщению, в начале марта текущего года регистрировалось сокращение числа термоточек в пять раз в сравнении с 2019 годом. С 20-х же чисел месяца резко увеличилась активность природных возгораний и пожары стали вспыхивать по всей территории Российской Федерации.

Как объяснил Аноприенко в интервью «Известиям», причиной произошедшего может быть несоблюдение правил пожарной безопасности населением во время многочисленных выходов граждан на природу после объявления режима самоизоляции.

К 28 апреля в стране было зафиксировано более 3339 очагов лесных пожаров.

С проблемой лесных пожаров столкнулась в последнее время и Украина. Там огонь коснулся территорий, располагающихся вблизи Чернобыльской АЭС. Открытые очаги возгорания удалось устранить, но полностью побороть пожары и дым, распространяющийся от них, оказалось невероятно сложно.