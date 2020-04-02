СМИ: выходную неделю в России могут продлить

Следующая неделя в нашей стране может снова стать нерабочей. Об этом сообщил «Коммерсант» по результатам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По информации "Коммерсанта", следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», - говорится в сообщении издания.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из-за того, что инкубационный период COVID-19 равен 14 дням, то все социальные связи необходимо сократить как минимум на этот период. А значит, одной нерабочей недели для сдерживания коронавирусной инфекции недостаточно.

О решении объявить неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей заявил Владимир путин во время своего обращения к россиянам на прошлой неделе. Он попросил всех граждан остаться дома, чтобы избежать роста распространения коронавируса. После этого регионы страны начали переходить на режим самоизоляции, при котором можно покидать дом только в исключительных ситуациях.