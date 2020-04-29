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В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

Анна Берестовая
02:04 29.04.2020
Рассмотрение подобного рода административных правонарушений предложили поручить органам внутренних дел.
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Использование транспортных средств без специального пропуска во время режима повышенной готовности должно облагаться штрафом до пяти тысяч рублей. Такой проект накануне был внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Нововведения будут регулироваться в рамках административного права, а именно - за счет дополнения главы 12 Кодекса об административных правонарушениях.

Максимальная сумма штрафа будет назначена при повторном нарушении правил. В первый раз же выплаты могут варьироваться от одной до пяти тысяч рублей или же будут заменены на предупреждение.

Новые меры, по задумке инициаторов, будут содействовать сокращению материального ущерба, а также вреда окружающей среде и здоровью людей при возникновении или угрозе возникновения ЧС. Авторы также предлагают передать функции рассмотрения такого рода правонарушений органам внутренних дел.

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