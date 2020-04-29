В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб напоминает населению о необходимости придерживаться режима самоизоляции.
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В Москве за предыдущие сутки зарегистрировано 65 летальных исходов среди пациентов, зараженных COVID-19. У всех умерших была диагностирована пневмония.
Статистику по смертям в столице предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В столице до 11 мая официально продлены ограничительные меры в связи с тяжелой противоэпидемической ситуацией.
Передвижение по столице и по Московской области может быть осуществлено лишь при наличии специального пропуска, который необходимо оформить самостоятельно.
Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался в пользу продления карантина как в столице, так и в стране. Согласно последней информации число заражений COVID-19 в России превышает 90 тысяч.