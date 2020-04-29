В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за предыдущие сутки зарегистрировано 65 летальных исходов среди пациентов, зараженных COVID-19. У всех умерших была диагностирована пневмония.

Статистику по смертям в столице предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В столице до 11 мая официально продлены ограничительные меры в связи с тяжелой противоэпидемической ситуацией.

Передвижение по столице и по Московской области может быть осуществлено лишь при наличии специального пропуска, который необходимо оформить самостоятельно.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался в пользу продления карантина как в столице, так и в стране. Согласно последней информации число заражений COVID-19 в России превышает 90 тысяч.