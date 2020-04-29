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В Ионическом море разбился вертолет НАТО

Анна Берестовая
23:32 29.04.2020
Обломки транспортного средства были найдены канадским фрегатом.
В Ионическом море разбился вертолет НАТО
© Фото: Wikimedia.org

В Ионическом море потерпел крушение вертолет НАТО. О гибели транспортного средства свидетельствуют обнаруженные обломки. В катастрофе есть жертвы.

Ранее канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King исчез вблизи острова Кефалония – на территории, располагающейся в зоне полетной информации Италии. На борту вертолета находились шесть человек. Об этом сообщает издание «Militaire».

Сегодня, 29 апреля, вечером обломки вертолета были найдены канадским фрегатом HMCS Fredericton. Сообщается об одном подтвержденном погибшем из шести находившихся на борту, пишет издание. На данный момент официально подтверждена информация о смерти одного человека.

Судно HMCS Fredericton принимает участие в учениях НАТО. В мероприятиях задействованы также силы Турции и Греции.

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