К участию в «Оскаре» допустят показанные онлайн фильмы

В перечень претендентов на получение кинопремии «Оскар» в 2020 году было разрешено включить фильмы, показанные не на больших экранах, а в формате онлайн. Временные изменения регламенты были приняты администрацией в связи распространением пандемии COVID-19.

Такой порядок участия будет действовать лишь для одной, 93-й церемонии американской киноакадемии, и коснется только периода до открытия кинотеатров.

О соответствующих изменениях сообщается в пресс-релизе организаторов премии «Оскар».

Подчеркивается, что картинам необходимо «соответствовать всем остальным требованиям отбора».

Чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе, владельцам фильмы необходимо передать копию работы для просмотра на специальном сайте не позднее, чем через 60 дней после его релиза в интернете.

Еще в марте в связи с развитием коронавирусной ситуации в мире и закрытием кинотеатров в разных странах в соответствие с ограничительными мерами различные кинокомпании начали транслировать свои картины на онлайн-платформах.