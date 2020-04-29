МИД РФ: мы изучаем доклад США о ядерных технологиях

Опубликованный министерством энергетики Соединенных Штатов доклад, в котором Вашингтон заявляет о намерении вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, изучают в Москве. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В стратегии на сайте американского министерства отмечается, что Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий, чтобы США смогли стать мировыми лидерами в этой сфере.

«Есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей Штатов, но также и неэкономические методы», - сказали РИА Новости в МИД.

В частности, речь может идти о корректировке национальных законодательств, чтобы обеспечить привилегированное положение американских поставщиков.

С подобными действиями американской стороны Россия уже сталкивались на Украине и в нескольких странах Восточной Европы. На тот момент политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям ядерное топливо США.

«В случае с Украиной, ядерную энергетику страны превратили в «экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий». При этом за эксперименты платят "подопытные"», - пояснили в ведомстве.

Сейчас такую практику намерены распространить на все страны мира, предполагают в министерстве.