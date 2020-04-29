«Я за продолжение карантина»: Проценко высказался о режиме самоизоляции

ГГлавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что продолжение ограничительных мер для борьбы с коронавирусым необходимо. Об этом он написал на своей странице в Сети.

«Проанализировали 52 смертельных исхода к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», - подчерукнул Проценко.

Отмечается, что в 85% случаев основным диагнозом умершего был COVID-19. В частности, люди старше 70 лет составляют 49%, в возрасте 61-70 лет - 22%, в возрасте 51-60 лет - 16% и еще 14% - в возрасте 36-50 лет.

Общее число зараженных на территории страны составляет 99 399 человек, в мире - свыше трех миллионов.

Накануне Владимир Путин подписал указ о продление нерабочих дней и сохранении ограничительных мер до 11 мая включительно.