Начальник нижегородского УГИБДД найден мертвым
Обстоятельства случившегося будут выяснять в ходе служебной проверки.
© Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области
В среду, 30 апреля, начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Отмечается, что он находился в отпуске.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена служебная проверка, пишет ТАСС.
Незадолго до этого Ржевский подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.