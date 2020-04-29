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Начальник нижегородского УГИБДД найден мертвым

Светлана Головина
21:52 29.04.2020
Обстоятельства случившегося будут выяснять в ходе служебной проверки.
Начальник нижегородского УГИБДД найден мертвым
© Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

В среду, 30 апреля, начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что он находился в отпуске.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена служебная проверка, пишет ТАСС.

Незадолго до этого Ржевский подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.

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