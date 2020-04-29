Начальник нижегородского УГИБДД найден мертвым

В среду, 30 апреля, начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что он находился в отпуске.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена служебная проверка, пишет ТАСС.

Незадолго до этого Ржевский подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.