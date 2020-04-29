В Калининграде у открывшихся магазинов собрались огромные очереди: видео

У дверей возобновивших работу непродовольственных магазинов в Калининграде собрались в очереди сотни человек. В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры с места.

На видео хорошо видно, как от входа гипермаркета тянется очередь по всему периметру здания, в которой граждане совсем не соблюдают социальную дистанцированность.

На данный момент, на каждых 50 кв.метрах магазина разрешается находиться только одному покупателю.

В связи с активным распространение коронавируса на территории России режим самоизоляции и ограничительные меры были продлены до 11 мая включительно.