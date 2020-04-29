Новак спрогнозировал сроки восстановления нефтяного рынка
По словам министра, сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии 2020 года.
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Стабилизации цен на нефть можно ожидать к концу 2020 года, заявил министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, ситуация начнет прояснятся в период с мая по июнь, когда страны начнут ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса и будут восстанавливать экономику.
«В текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет», - сказал глава Минэнерго в интервью «Газета.ru».
Напомним, что обвал цен на нефть произошел в начале марта 2020 года после развала сделки ОПЕК+, когда странам-участникам не удалось договориться о сокращении добычи нефти из-за пандемии.