Новак спрогнозировал сроки восстановления нефтяного рынка

Стабилизации цен на нефть можно ожидать к концу 2020 года, заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, ситуация начнет прояснятся в период с мая по июнь, когда страны начнут ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса и будут восстанавливать экономику.

«В текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет», - сказал глава Минэнерго в интервью «Газета.ru».

Напомним, что обвал цен на нефть произошел в начале марта 2020 года после развала сделки ОПЕК+, когда странам-участникам не удалось договориться о сокращении добычи нефти из-за пандемии.