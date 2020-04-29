Минфин РФ подготовил новые меры поддержки арендаторов госимущества

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что для поддержки арендаторов федерального имущества в ведомстве совместно с Росимуществом подготовили дополнительные меры.

По его словам, для некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, по уплате арендных платежей предусмотрены льготы.

На данный момент ими пользуются субъекты МСП.

Замминистра подчеркнул, что контроль по реализации мер поддержки будет ужесточен, пишет РИА Новости.

Очередное совещание с территориальными органами для обсуждения проблемных вопросов запланировано на 30 апреля.

Из-за сложной ситуации на фоне пандемии в России были введены специальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

По указу президента нерабочие дни были продлены до 11 мая включительно.