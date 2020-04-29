«Методы схожи с Германией»: в Минздраве рассказали о ситуации со снабжением медиков

Ситуация со снабжением средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально в РФ. Об этом заявил 29 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что запасы средств индивидуальной защиты уже имеются», - уточнил он.

Но руководителям медицинских учреждений и органам управления сферой здравоохранения все равно необходимо дальше не оставлять данный вопрос без внимания и следить за обстановкой.

Министр отметил, что на данный момент и отечественная промышленность сконцентрировалась на производстве производство средств защиты.

Также он подчеркнул, что в методах борьбы с коронавирусом Россия схожа с Германией.

«Наиболее схожая страна, которая применяла те же меры и шла тем же курсом в плане медицинской помощи - это Германия. Мы с ними активно взаимодействуем», - сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня, Мурашко в ходе телефонного разговора с немецким коллегой, обсудили схемы лечения и принципы госпитализации и диагностики коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 человек с коронавирусом, при этом с начала эпидемии 972 пациента умерло.