«Методы схожи с Германией»: в Минздраве рассказали о ситуации со снабжением медиков
Ситуация со снабжением средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально в РФ. Об этом заявил 29 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы видим, что запасы средств индивидуальной защиты уже имеются», - уточнил он.
Но руководителям медицинских учреждений и органам управления сферой здравоохранения все равно необходимо дальше не оставлять данный вопрос без внимания и следить за обстановкой.
Министр отметил, что на данный момент и отечественная промышленность сконцентрировалась на производстве производство средств защиты.
Также он подчеркнул, что в методах борьбы с коронавирусом Россия схожа с Германией.
«Наиболее схожая страна, которая применяла те же меры и шла тем же курсом в плане медицинской помощи - это Германия. Мы с ними активно взаимодействуем», - сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».
Сегодня, Мурашко в ходе телефонного разговора с немецким коллегой, обсудили схемы лечения и принципы госпитализации и диагностики коронавируса.
По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 человек с коронавирусом, при этом с начала эпидемии 972 пациента умерло.