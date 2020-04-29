Министр здравоохранения Тульской области заболел коронавирусом

В среду, 29 апреля, коронавирус был диагностирован у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

По словам самого чиновника, заболевание протекает в легкой форме и он смог уйти на самоизоляцию в своем рабочем кабинете.

На данный момент на территории Тульской области коронавирус был выявлен у 873 человек, из которых шестеро скончались.

Отмечается, что за период пандемии положительные результаты теста на COVID-19 оказались более чем у ста медиков.