Мурашко: в РФ идет разработка тест-системы для выявление антител к COVID-19 в плазме

В России идет разработка еще одной тест-системы, направленной на выявление антител в плазме, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Она нацелена на специфический иммунитет. Это один из вариантов иммуноглобулина, который показывает, в том числе, и вируснейтрализацию», - отметил глава ведомства.

По его словам, разработка этой системы направлена в первую очередь на то, чтобы, во-первых, отобрать ту плазму, которая может использоваться как лекарственный препарат. Во-вторых, она же может использоваться в тестировании человека на наличие у него специфического иммунитета, который вирус нейтрализует, блокирует его размножение.

Переливания плазмы выздоровевших пациентов людям больным коронавирусной инфекцией, по наблюдениям столичных врачей, уже дало положительные результаты. Ранее власти Москвы сообщили о том, что выздоровевшие от коронавируса пациенты, желающие стать донорами плазмы, будут поучать денежные выплаты за процедуру. Стать донорами смогут люди, не имеющие хронических заболеваний, в возрасте от 18 до 55 лет.

С помощью данной разработки можно будет не только определять, кто перенес инфекцию, но и находить людей с высокой концентрацией антител.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 человек с коронавирусом, при этом с начала эпидемии 972 пациента умерло.