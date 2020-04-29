В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим, сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу. Он подразумевает обязательное ношение индивидуального средства защиты в общественных местах: магазинах, транспорте, аптеках, а также в иных закрытых помещениях.

Ранее маски обязали носить в Калужской, Новосибирской, Свердловской областях, в Приморье и Якутске.

Согласно информации на 29 апреля, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Самарской области выявлено 327 пациентов с COVID-19.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в РФ ежедневно используется свыше 12 миллионов защитных масок, из них 8 миллионов масок - российского производства.