Средства защиты и самодельные шапки: школьники в Ханчжоу вернулись к обучению после карантина

После трехмесячного карантина из-за коронавируса практически все школьники в китайском Ханчжоу приступили к обучению. Последними за парты вернулись ученики младших классов.

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом учащимся необходимо носить защитную маску, а также специальные головные уборы с длинными планками по бокам.

Шапочки изготавливают самостоятельно родители учеников и преподаватели. За прообраз был взят традиционный головной убор «футоу», известный с Х века.

Уточняется, что с помощью такого головного убора детям не дают забыть о необходимости соблюдать дистанцию.

Вспышка новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря 2019 года китайском Ухане. Из-за того, что болезнь быстро распространилась на десятки стран, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.