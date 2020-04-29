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Попова: решение о продлении ограничений было принято из-за способа передачи коронавируса

Ирина Егорова
19:45 29.04.2020
Все ограничения, введенные из-за коронавируса, позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения, отметила она.
Попова: решение о продлении ограничений было принято из-за способа передачи коронавируса
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Так как вирус передается от человека к человеку и долго живет на поверхности, то было принято решение о продлении ограничений. Об этом заявила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.  По ее словам, именно на этих двух важных аспектах основывались решения, которые были приняты.

Она добавила, что режим самоизоляции был необходим, чтобы прервать передачу вируса.

«Соблюдение карантинных всех карантинных правил приведет к тому, что мы сможем вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями», - уточнила она.

По прошествии двух инкубационных периодов, 28-30 дней, заметно снизился темп прироста заболевания, сказала Попова. Но, по ее мнению, необходим третий инкубационный период, который поможет закрепить данные результаты. Поэтому, Попова призвала к ответственному соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников. Глава Роспотребнадзора, заявила что нарушать его в предстоящие праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными, тогда Россия может не избежать пика заражения коронавирусной инфекцией.

«Все ограничения, введенные из-за коронавируса, позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения», - отметила глава ведомства.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 человек с коронавирусом, при этом с начала эпидемии  972 пациента умерло.

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