Подмосковье вышло на плато по числу заражений COVID-19

Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На плато мы вышли. По поводу роста - это 5-7 процентов. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», - передает ТАСС слова главы региона.

Он добавил, что на майские праздники в регионе планируется усилить патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Для жителей Московской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 11 мая включительно. Соответствующее постановление подписал Воробьев после обращения Владимира Путина к россиянам.

По официальным данным, число зарегистрированных случаев заболевания в России достигло 99 399 человек. 972 пациента умерло. В Московской области выявлено 10 917 пациентов с диагнозом COVID-19.