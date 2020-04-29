В Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением самоизоляции

В Московской области необходимо сохранить режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев. самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - написал Воробьев в своем Instagram.

По его словам, погода будет хорошая, поэтому «нужно держать ухо востро».

«Нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», - заметил он.

Для жителей Московской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 11 мая включительно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число зарегистрированных случаев заболевания в России достигло 99 399 человек. 972 пациента умерло. В Московской области выявлено 10 917 пациентов с диагнозом COVID-19.