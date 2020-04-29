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Коронавирус и ситуация в Ливии: Путин провел совещание с членами Совбеза

Ирина Егорова
18:32 29.04.2020
На совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России.
Коронавирус и ситуация в Ливии: Путин провел совещание с членами Совбеза
© Фото: пресс-служба президента РФ

Вопросы борьбы с распространением коронавируса, особенно в регионах России, а также другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии, обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщается на сайте Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнул, что совещание прошло в формате видеоконференции.

«В контексте обсуждения международной проблематики затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии. Также обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России», - отметил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число зарегистрированных случаев заболевания в России достигло 99 399 человек. 972 пациента умерло. В последние дни наблюдается рост числа заразившихся в регионах.

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