В Москве выявить COVID-19 помогает искусственный интеллект

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел центр лучевой диагностики, в котором для обнаружения коронавируса начали использовать искусственный интеллект - «компьютерное зрение».

Специальная программа анализирует все снимки компьютерной томографии, которые сделаны в поликлиниках и больницах столицы.

Система самостоятельно выделяет затемнения в легких на снимке или ставит степень поражения, после чего все проверяют специалисты и направляют медикам на местах необходимые рекомендации.

На сегодняшний день уже сделали проверку почти четырех тысяч диагнозов, точность которых 92 %.

Помимо этого, медперсонал консультирует больницы и в регионах, в частности, ежедневно проводятся видеоконференции.

Также «компьютерное зрение» планируется распространить на частные клиники Москвы.

По последним данным оперштаба, в России заражены коронавирусом свыше 90 тысяч человек.