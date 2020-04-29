В Москве выявить COVID-19 помогает искусственный интеллект
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел центр лучевой диагностики, в котором для обнаружения коронавируса начали использовать искусственный интеллект - «компьютерное зрение».
Специальная программа анализирует все снимки компьютерной томографии, которые сделаны в поликлиниках и больницах столицы.
Система самостоятельно выделяет затемнения в легких на снимке или ставит степень поражения, после чего все проверяют специалисты и направляют медикам на местах необходимые рекомендации.
На сегодняшний день уже сделали проверку почти четырех тысяч диагнозов, точность которых 92 %.
Помимо этого, медперсонал консультирует больницы и в регионах, в частности, ежедневно проводятся видеоконференции.
Также «компьютерное зрение» планируется распространить на частные клиники Москвы.
По последним данным оперштаба, в России заражены коронавирусом свыше 90 тысяч человек.